Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове

09:01, 29 января 2021, ПАИ

В Пскове на улице Рокоссовского загорелся пластиковый мусорный контейнер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

28 января в 23:26 на улице Рокоссовского в девятиэтажном многоквартирном доме в мусоросборочной камере загорелся пластиковый контейнер. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В этот же день в 21:34 в Великих Луках на улице Нелидовской в двухэтажном многоквартирном доме в двухкомнатной квартире огнём повреждена столешница, закопчена мебель. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в электрической плите. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных.