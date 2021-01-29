Масочный режим в России могут отменить уже в этом году

09:15, 29 января 2021, ПАИ

Есть надежда на то, что россияне уже в этом году смогут отказаться от ношения масок, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА Новости.

«Надежда, безусловно, есть. Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся», — сказала Попова в эфире Первого канала, отвечая на вопрос, есть ли надежда, что уже в этом году можно будет отказаться от масок.

Она добавила, что подтверждается предположение о сезонности коронавируса. По ее словам, сейчас инфекция понемногу отступает.