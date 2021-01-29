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Более 500 тысяч рублей перевели псковичи мошенникам

Более 500 тысяч рублей перевели псковичи дистанционным мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 января 65-летнему жителю Псковского района позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и якобы для предотвращения несанкционированного списания средств с банковской карты завладел принадлежащими пожилому мужчине деньгами в сумме 290 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А 27 января жертвой мошенников стала 25-летняя жительница Пскова. Ей тоже позвонил мнимый банковский служащий и по той же мошеннической схеме завладел 236 тысячами рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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