Более 500 тысяч рублей перевели псковичи мошенникам

09:52, 29 января 2021, ПАИ

Более 500 тысяч рублей перевели псковичи дистанционным мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 26 января 65-летнему жителю Псковского района позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и якобы для предотвращения несанкционированного списания средств с банковской карты завладел принадлежащими пожилому мужчине деньгами в сумме 290 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А 27 января жертвой мошенников стала 25-летняя жительница Пскова. Ей тоже позвонил мнимый банковский служащий и по той же мошеннической схеме завладел 236 тысячами рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.