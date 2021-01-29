Выездное заседание президиума Псковского облсовпрофа прошло в Гдовском районе

10:06, 29 января 2021, ПАИ

Выездное заседание президиума Псковского областного совета профессиональных союзов прошло в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

В заседании президиума приняли участие председатели отраслевых профсоюзов, глава Гдовского района Юрий Павлов и председатель райпо Василий Чумаков. В рамках сложившейся системы социального партнёрства стороны обсудили возможность создания новых первичных профсоюзных организаций, увеличения профсоюзного членства в действующих хозяйствующих субъектах.

«Положительным примером для всех стал Василий Чумаков, который сам является членом профсоюза. Юрий Павлов в ходе президиума поддержал активность профсоюза и пообещал максимально помогать в развитии профсоюзного движения, способствовать увеличению профсоюзной численности в муниципалитете», - отметили в пресс-службе.

По итогам членским организациям было поручено составить список организаций и предприятий, где на настоящий момент нет профсоюзов, с тем чтобы провести работу по созданию профсоюзных организаций при поддержке социальных партнёров.

Также были вручены профсоюзные награды областного совета профсоюзов и профсоюза народного образования и науки РФ. По завершении официальных мероприятий состоялась экскурсионная программа.