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Общество

Псковское агентство информации в прямом эфире будет транслировать открытие новой детской инфекционной больницы в Пскове

Новую детскую инфекционную больницу откроют в Пскове 29 января, в пятницу, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Планируется, что в торжественном открытии примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию с открытия нового лечебного учреждения, а затем покажет, как детская инфекционка устроена внутри, на своем Youtube-канале и в официальной группе в «ВКонтакте».

Корпус детской инфекционки располагается неподалеку от нового корпуса взрослой областной инфекционной больницы. Он был построен всего за несколько месяцев силами специалистов Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина.

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