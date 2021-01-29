Псковское агентство информации в прямом эфире будет транслировать открытие новой детской инфекционной больницы в Пскове

10:15, 29 января 2021, ПАИ

Новую детскую инфекционную больницу откроют в Пскове 29 января, в пятницу, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Планируется, что в торжественном открытии примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию с открытия нового лечебного учреждения, а затем покажет, как детская инфекционка устроена внутри, на своем Youtube-канале и в официальной группе в «ВКонтакте».

Корпус детской инфекционки располагается неподалеку от нового корпуса взрослой областной инфекционной больницы. Он был построен всего за несколько месяцев силами специалистов Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина.