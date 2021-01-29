Росгвардия помешала псковичу украсть продукты из магазина

10:19, 29 января 2021, ПАИ

Пскович попытался украсть продукты из магазина, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

28 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что в магазине на улице Я. Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего местного жителя. Он пронес через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.