Открытие новой детской инфекционной больницы в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

11:05, 29 января 2021, ПАИ

Началась прямая трансляция с торжественного открытия нового детского корпуса Псковской областной инфекционной больницы.

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы построен всего за несколько месяцев силами специалистов Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина. Строительство корпуса медицинского учреждения было завершено 2 декабря. В детском отделении имеется высокотехнологичное медицинское оборудование и современная ПЦР-лаборатория. Также в лечебном учреждении оборудованы палаты для совместного пребывания матери и ребёнка.

Прямую трансляцию с открытия нового лечебного учреждения ведёт Псковское агентство информации, после торжественного открытия ПАИ покажет, как детская инфекционка устроена внутри – на своем Youtube-канале и в официальной группе в «ВКонтакте».