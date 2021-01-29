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Общество

К очным занятиям смогут вернуться российские вузы с 7 февраля

С 7 февраля российские вузы смогут вернуться к очным занятиям. При этом руководители учебных заведений должны будут вернуть ограничения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, пишет ТАСС.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков призвал начать очные занятия в подведомственных министерству вузах с 7 февраля с учетом эпидемической обстановки в каждом регионе страны. Остальным регионам рекомендовано принять такое же решение.

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, также было рекомендовано вернуть очные занятия исходя из эпидемической ситуации.

При этом в вузах должно быть обеспечено соблюдение профилактических мер против коронавируса. В частности, должны быть созданы условия для гигиенической обработки рук. Студентам должны измерять температуру при входе. Также следует ввести масочный режим и контролировать соблюдение социальной дистанции.

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