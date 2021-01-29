Михаил Ведерников осматривает новую детскую инфекционную больницу в Пскове (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

11:16, 29 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осматривает новый детский корпус Псковской областной инфекционной больницы, который открылся сегодня, 29 января в Пскове.

В детском отделении имеется высокотехнологичное медицинское оборудование и современная ПЦР-лаборатория. Также в лечебном учреждении оборудованы палаты для совместного пребывания матери и ребёнка.

Детский корпус Псковской областной инфекционной больницы построен всего за несколько месяцев силами специалистов Минобороны России по поручению президента России Владимира Путина.