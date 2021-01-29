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Общество

Стали известны даты выпускных госэкзаменов для школьников

Государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для выпускников 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, пройдут с 24 по 28 мая 2021 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике - с 3 по 17 сентября 2021 года», - говорится в сообщении.

Выпускникам нужно сдать только два экзамена, аттестация в форме ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет.

Задания в экзаменах будут составлены на основе спецификаций ЕГЭ, документов, которые определяют содержание заданий единого госэкзамена. До 10 февраля демонстрационные варианты ГВЭ опубликуют на сайте Федерального института педагогических измерений.

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