Лучшие псковские digital-специалисты сразятся во всероссийском конкурсе

10:51, 29 января 2021, ПАИ

Лучшие digital-специалисты Псковской области сразятся во всероссийском конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций», сообщили Псковскому агентству информации в Центре управления регионом.

Конкурс организовали АНО «Диалог» и центры управления регионами при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Он пройдет в несколько этапов. Регистрация уже стартовала, она продлится до 26 февраля. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Принять участие могут граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. На конкурс приглашают начинающих специалистов в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеров, аналитиков, блогеров, а также экспертов, руководителей цифровых информационных проектов и других профессионалов.

За победу в конкурсе предусмотрена стажировка у ведущих интернет-экспертов страны и наставников. Также победители получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что в рамках конкурса настоящие лидеры интернет-коммуникаций смогут усовершенствовать свои навыки, приобрести новые компетенции. «Наша задача на текущем этапе – это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов. Хочу пожелать конкурсантам удачи. Именно от вас зависит наше цифровое будущее», – подчеркнул он.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко добавил, что в настоящее время цифровая трансформация стала одной из национальных целей развития: «Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных президентом».

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский тоже отметил актуальность проведения конкурса. Он уверен, что в условиях глобальной цифровизации потребность в digital-специалистах становится всё больше.

Директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заметил, что компания имеет большой опыт проведения подобных проектов. «Уверен, что совместно с партнерами мы проведем конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» на самом высоком уровне», – заявил он.