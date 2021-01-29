Завершается проект для женщин-предпринимателей в рамках программы приграничного сотрудничества Россия – Латвия

11:07, 29 января 2021, ПАИ

Проект «Предпринимательство, женщины и консультации: сеть ресурсных центров для женщин-предпринимателей в приграничных районах Латвии и России» (EWA) в рамках программы приграничного сотрудничества Россия - Латвия на период 2014-2020 г. г. подходит к своему завершению.

Территория проекта - Санкт-Петербург, Псковская область, регионы Земгале и Латгалия в Латвии. Общий бюджет проекта - 230 000.00 евро, софинансирование программы - 207 000.00 евро. П родолжительность проекта - 18 месяцев.

Партнеры проекта: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Социально-экономический Институт» (Спбсэи) (Россия) -Ведущий партнер, Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» (Россия), Ассоциация деловых женщин «Менторы» (Латвия), Общественная организация «Ассоциация деловых женщин Латгалии», Земгальский региональный центр развития компетенций

Проект нацелен на развитие социально-экономического потенциала женщин, составляющих значительную часть экономически активного населения программных регионов, усиление поддержки женского предпринимательства и улучшение условий для его развития на приграничных территориях России и Латвии. Ориентация на женщин обеспечивает вклад в преодоление местных проблем в области демографии и рынка труда, поскольку женщины часто оказываются в числе уязвимых групп населения.

Одна из ключевых составляющих проекта - создание сети Ресурсных центров для экономически активных женщин на приграничных территориях - два Ресурсных центра в Латвии, в Пскове и Великих Луках. Ресурсные центры получили базовое техническое оснащение, и будут оказывать следующие услуги:

- оказание бесплатных, льготных и платных юридических, бухгалтерских, консультационных услуг и другая помощь женщинам в создании или ведении своего бизнеса;

- поиск новых предпринимательских инициатив в социальной сфере и другие.

С помощью квалифицированных тренеров были проведены пилотные тренинги для экономически активных женщин. К деятельности новых РЦ будут привлекаться уже существующие предприятия малого и среднего бизнеса, как в качестве работодателей, так и в качестве тренеров и наставников.

До технического открытия Ресурсные центры уже функционировали как площадки антикризисной поддержки женского предпринимательства. Десятки женщин-предпринимателей получили консультации по актуальным вопросам ведения или открытия бизнеса. Вопросы консультаций касались мер антикризисной поддержки в условиях распространения пандемии, маркетинга, бухгалтерской отчетности, бизнес-планирования, налогового учета, продвижения товаров и услуг, юридических и многих других.

Ресурсные центры будут открыты как коворкинговое пространство, куда можно прийти поработать, провести деловые переговоры с партнерами, провести свое мероприятие.

В ходе подготовки проекта был проведен массовый опрос целевой аудитории на приграничных территориях, который показал интерес к подобному ресурсу.

Кроме того, в рамках проекта состоялись семинары, тренинги для женщин предпринимателей, обмен знаниями и опытом, созданы мультимедийная выставка и онлайн-каталог успешных женских проектов в регионе и многое другое - проектная жизнь была очень насыщенной.

Проект реализуется при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

Полную ответственность за содержание пресс-релиза несет Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ИнтелКап». Пресс-релиз не отражает мнение Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия» на период 2014-2020 годов, стран-участниц Программы — России и Латвии, а также Европейского Союза.