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Общество

#Опросник ПАИ: Чем наполнить молодежный лофт?

Уже совсем скоро в Пскове состоится открытие нового креативного пространства «Лофт». Планируется, что в нем будут проходить выставки, мастер-классы, концерты, творческие вечера и много других интересных мероприятий. Подробнее об этом проекте мы рассказывали здесь.

Что думают псковичи по поводу открытия молодежного «Лофта», нужен ли он городу, какие мероприятия и какие гости интересны студентам, можно узнать благодаря видеоопросу ПАИ.

Как мы выяснили, псковичам не хватает концертов, поэтических вечеров и других культурных мероприятий, и их они надеются увидеть и посетить в «Лофте». Также многие из опрошенных были бы рады встретиться и пообщаться  с музыкантами, актерами, политиками, преподавателями  ведущих ВУЗов страны, поучаствовать в мастер-классах.  А некоторые  псковичи видят в открытии нового креативного пространства также и площадку для реализации и демонстрации своих талантов.

Мы надеемся, что организаторы этого проекта смогут оправдать все ожидания своих будущих гостей, и ждем открытия нового «Лофта».

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