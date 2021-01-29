#Опросник ПАИ: Чем наполнить молодежный лофт?

11:06, 29 января 2021, ПАИ

Уже совсем скоро в Пскове состоится открытие нового креативного пространства «Лофт». Планируется, что в нем будут проходить выставки, мастер-классы, концерты, творческие вечера и много других интересных мероприятий. Подробнее об этом проекте мы рассказывали здесь.

Что думают псковичи по поводу открытия молодежного «Лофта», нужен ли он городу, какие мероприятия и какие гости интересны студентам, можно узнать благодаря видеоопросу ПАИ.

Как мы выяснили, псковичам не хватает концертов, поэтических вечеров и других культурных мероприятий, и их они надеются увидеть и посетить в «Лофте». Также многие из опрошенных были бы рады встретиться и пообщаться с музыкантами, актерами, политиками, преподавателями ведущих ВУЗов страны, поучаствовать в мастер-классах. А некоторые псковичи видят в открытии нового креативного пространства также и площадку для реализации и демонстрации своих талантов.

Мы надеемся, что организаторы этого проекта смогут оправдать все ожидания своих будущих гостей, и ждем открытия нового «Лофта».