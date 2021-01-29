До 9 градусов упала температура воздуха в Новоржевской средней школе

12:05, 29 января 2021, ПАИ

В Новоржевской средней школе температура воздуха упала до +9 градусов. Прокуратура района организовала проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологического законодательства в отопительный период.

По результатам проверки установлены нарушения. В частности, на момент проверки температура в ряде кабинетов не превышала 13 градусов, а в спортивном зале – 9 градусов.

В адрес директора МОУ «Новоржевская средняя школа» внесено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений. Материалы проверки направлены в территориальное подразделение Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.