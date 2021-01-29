Любитель охоты из Псковской области выиграл в лотерею миллион рублей

12:16, 29 января 2021, ПАИ

Роман Варганов из Псковской области выиграл миллион рублей в лотерее «Русское лото». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы розыгрыша.

Пскович участвует в лотереях второй год. Предпочитает «Русское лото», чаще всего билеты покупает на праздники. Обычно он выигрывал небольшие суммы. На новогодний 1369-й тираж «Русского лото» у Романа было шесть билетов: два он приобрел сам, а остальные подарили родители и подруга. По одному из них выигрыш составил миллион рублей.

«До сих пор непонятно, кто все-таки сделал мне ошеломительный подарок. Но точно знаю, что это не те билеты, которые я купил. Эфир смотрели всей семьей и дружно отмечали выпавшие числа. Когда в одном билете все совпало, я сказал: «Ну, это миллион!» А жена только посмеялась, подумала, что шучу. Перепроверили результаты на сайте, и я оказался прав. У всех была радость и состояние шока одновременно. Это просто новогоднее чудо!»— рассказал победитель.

Роман работает оператором-наладчиком технического оборудования. В свободное время увлекается охотой: ходит на кабана, волка и уток.

Варгановы решили потратить выигрыш на покрытие ипотеки.