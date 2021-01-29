Решить вопрос с квартирой для врачей из Белоруссии поручил псковский губернатор

12:23, 29 января 2021, ПАИ

Медицинские кадры в Псковской область рекрутируют прямо на месте, в новой детской инфекционной больнице. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, 29 января во время открытия учреждения реаниматолог Дмитрий Воротилов рассказал губернатору Михаилу Ведерникову, что его супруга, акушер-гинеколог, пока работает заведующей поликлиникой в Могилевской области (Белоруссия).

Губернатор поручил помочь решить вопрос по жилью для Дмитрия Воротилова, чтобы его супруга с детьми смогла переехать и работать в Пскове.