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Общество

После обращения к губернатору псковича с инфарктом обследуют в областной больнице

28 января на прямую линию к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратился местный житель, который попросил оказать содействие и помочь с проведением стационарного обследования по факту перенесённого инфаркта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Как сообщили в комитете по здравоохранению региона, этот вопрос уже решён, пациент будет госпитализирован в Псковскую областную больницу 2 февраля – этот день выбрал сам обратившийся. Все необходимые мероприятия и исследования будут проведены.

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