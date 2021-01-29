После обращения к губернатору псковича с инфарктом обследуют в областной больнице

12:58, 29 января 2021, ПАИ

28 января на прямую линию к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратился местный житель, который попросил оказать содействие и помочь с проведением стационарного обследования по факту перенесённого инфаркта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Как сообщили в комитете по здравоохранению региона, этот вопрос уже решён, пациент будет госпитализирован в Псковскую областную больницу 2 февраля – этот день выбрал сам обратившийся. Все необходимые мероприятия и исследования будут проведены.