79-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают в Куньинском районе

13:29, 29 января 2021, ПАИ

29 января стартовали мероприятия, посвященные 79-летию освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщает районная газета «Пламя».

Официально дата освобождения района приходится на 31 января. В пятницу, 29 января, прошло торжественное возложение цветов и венков к мемориальным плитам братского захоронения в поселке Кунья. В нем принял участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Память павших героев участники мероприятия почтили минутой молчания.

В этом году из-за введенных ограничений по коронавирусу традиционный митинг пришлось отменить, однако почтить память павших за освобождение района красноармейцев, принести к их могилам цветы и венки можно в любое время. Праздничные концерты, выставки, акции перенесены на интернет-площадки.

«От имени губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области поздравляю куньинцев с 79-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, - отметил Василий Осипов. - Мы гордимся нашими дедами, героическим поколением, которое смогло выстоять и победить в той страшной войне. Главная задача, стоящая перед нами, быть достойными преемниками наших ветеранов и сделать все возможное, чтобы сохранить память о Великой Победе, о солдатах, отдавших жизни во имя Родины, во имя жизни на Земле».