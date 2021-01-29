МЧС: Лёд на водоёмах Псковской области стал таять

13:40, 29 января 2021, ПАИ

Лёд на водоёмах Псковской области стал таять, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время отменен запрет выхода на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Однако в регионе сохраняется неустойчивая погода с плюсовыми значениями температуры и осадками в виде дождя и мокрого снега. «На этот факт стоит обратить внимание любителям зимней рыбалки и активного отдыха на льду: ведь если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%», - подчеркнули в МЧС.

28 января специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку, в ходе которой выяснилось, что в устье реки Великой на средней протоке и основном русле толщина льда составляет всего 10-12 см, наблюдаются промоины.

В акватории Чудского озера на удалении 500 метров от берега на старом разрыве, проходящем от деревни Синьковщина до Спицино, толщина льда достигает 15-16 см. Есть трещина, идущая вдоль берега на удалении 500-700 м от Устья до деревни Сторожинец.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание всех любителей подледного лова, что при нахождении на акватории водоемов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к промоинам и трещинам. Выезд на лед водоемов Псковской области на транспортных средствах запрещен.

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефонам спасения – 101, 112.