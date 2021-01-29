Более 18,3 млн рублей выплатил ПФР наследникам в Псковской области

13:44, 29 января 2021, ПАИ

В прошлом году в Псковской области органы Пенсионного фонда России приняли 698 заявлений правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений. На основании принятых заявлений региональное отделение ПФР выплатило правопреемникам 18,3 млн рублей пенсионных накоплений. Средняя сумма выплаты на одного правопреемника составила 26,2 тысячи рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Правопреемниками считаются родственники умершего гражданина (правопреемники по закону) и лица, указанные в заявлении гражданина о распределении средств пенсионных накоплений, которое он подаёт при жизни в территориальные органы Пенсионного фонда РФ (правопреемники по заявлению). Если у гражданина есть правопреемники по заявлению, то правопреемники по закону не имеют права на получение средств пенсионных накоплений в случае его смерти.

При отсутствии правопреемников по заявлению выплата правопреемникам по закону производится в следующей последовательности: в первую очередь – детям, в том числе усыновлённым, супругу и родителям (усыновителям); во вторую очередь – братьям, сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Правопреемники – родственники второй очереди умершего застрахованного лица могут обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений только при отсутствии родственников первой очереди.

Законодательством установлен срок для обращения правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений – шесть месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если по какой-либо причине правопреемник пропустил шестимесячный срок обращения за выплатой, то он может восстановить его в судебном порядке.

В целях получения средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц правопреемникам необходимо обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ.