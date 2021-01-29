«Библионочь-2021» пройдёт в Пскове в апреле

14:37, 29 января 2021, ПАИ

В Пскове в апреле может состояться акция «Библионочь-2021». Об этом рассказала генеральный директор Псковской областной научной библиотеки Вера Павлова во время пресс-конференции 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Если всё сложится, то в апреле «Библионочь» в Псковской областной библиотеке станет грандиозным событием», - отметила Вера Павлова.

Также гендиректор библиотеки анонсировала другие мероприятия, которые планируется провести в этом году. В частности, не очень масштабная, но значимая акция «День дарения книг», которая состоится 14 февраля; «Дни православной книги» - 13 и 14 марта; книжный форум «Русский Запад», который пройдет в совершенно другом формате с 13 по 17 апреля.

Также в планах у библиотеки провести «Бунинские чтения» в Себеже, фестиваль по книге и чтению «Осень в Михайловском», международную Школу качества для библиотечных специалистов Псковской области совместно с Белоруссией.