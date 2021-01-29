1700 человек посетили Псковскую областную библиотеку за три дня новогодних праздников

14:48, 29 января 2021, ПАИ

Псковскую областную библиотеку за три дня новогодних каникул посетили 1700 человек. Об этом рассказала генеральный директор Псковской областной научной библиотеки Вера Павлова во время пресс-конференции 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень порадовала статистика, в январе за три дня праздничных каникул пришли 1700 человек», - отметила Вера Павлова.

Спикер подчеркнула, что среди посетителей 48% - молодёжь. Отдел «Абонемент» пользуется популярностью у более зрелых жителей Пскова.

Вера Павлова напомнила, что библиотека находится на улице Профсоюзной, 2. График работы с 10:00 до 20:00 с соблюдением санитарных норм.