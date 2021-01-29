1700 человек посетили Псковскую областную библиотеку за три дня новогодних праздников
Псковскую областную библиотеку за три дня новогодних каникул посетили 1700 человек. Об этом рассказала генеральный директор Псковской областной научной библиотеки Вера Павлова во время пресс-конференции 29 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Очень порадовала статистика, в январе за три дня праздничных каникул пришли 1700 человек», - отметила Вера Павлова.
Спикер подчеркнула, что среди посетителей 48% - молодёжь. Отдел «Абонемент» пользуется популярностью у более зрелых жителей Пскова.
Вера Павлова напомнила, что библиотека находится на улице Профсоюзной, 2. График работы с 10:00 до 20:00 с соблюдением санитарных норм.