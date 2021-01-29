0
16:44
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
16:06
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
14:55
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
14:12
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
14:09
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
12:17
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
12:15
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Еще новости
Общество

В Псковской областной библиотеке нет кадрового дефицита

В Псковской областной универсальной научной библиотеке нет кадрового дефицита, заявила генеральный директор учреждения Вера Павлова на пресс-конференции 29 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Павлова отметила, что в библиотеке сложился стабильный коллектив, трудится много творческих людей, есть также много желающих работать. «Молодых порядка 8%, это очень неплохой процент», - уточнила она.

Также гендиректор учреждения добавила, что есть сложности в районных библиотеках, в том числе касающиеся неполного режима работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
29 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
29 января 2021
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
29 января 2021
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
29 января 2021
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
29 января 2021
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
29 января 2021
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
29 января 2021
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты
29 января 2021
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты

Идет загрузка...