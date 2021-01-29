В Псковской областной библиотеке нет кадрового дефицита
В Псковской областной универсальной научной библиотеке нет кадрового дефицита, заявила генеральный директор учреждения Вера Павлова на пресс-конференции 29 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Вера Павлова отметила, что в библиотеке сложился стабильный коллектив, трудится много творческих людей, есть также много желающих работать. «Молодых порядка 8%, это очень неплохой процент», - уточнила она.
Также гендиректор учреждения добавила, что есть сложности в районных библиотеках, в том числе касающиеся неполного режима работы.