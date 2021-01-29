789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке

14:55, 29 января 2021, ПАИ

В Псковской области с начала действия государственной программы ипотечного кредитования и по состоянию на конец 2020 года региональный Росреестр зарегистрировал 789 пакетов документов с привлечением кредитных средств по ставке 6,5 % и ниже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

Отмечается, что в этот показатель входит осуществление госрегистрации по 399 договорам долевого участия в строительстве, 347 договорам уступки права требования между заемщиками и юридическими лицами и 43 договорам купли-продажи, заключенным застройщиками с заемщиками. Наибольшая часть сделок зарегистрирована в Пскове (664 сделки) и Великих Луках (73 сделки).

Статистические данные свидетельствуют о стабильно высоком интересе псковичей к приобретению жилья с привлечением ипотечного кредитования по сниженной ставке, особенно в IV квартале прошлого года, отметили в Росреестре.

Программа льготной ипотеки под 6,5 % годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жильё и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией коронавируса.

Данная программа позволяет взять льготный кредит на покупку жилья в новостройках на сумму до 6 миллионов рублей в Псковской области. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.