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Обвиняемому в госизмене вынесли приговор в Псковской области

29 января Псковский областной суд огласил приговор жителю города Печоры, обвиняемому в государственной измене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.  

Мужчина собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. В соответствии со статьёй 275 УК РФ ему назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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