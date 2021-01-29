Обвиняемому в госизмене вынесли приговор в Псковской области

14:59, 29 января 2021, ПАИ

29 января Псковский областной суд огласил приговор жителю города Печоры, обвиняемому в государственной измене. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. В соответствии со статьёй 275 УК РФ ему назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком один год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.