Работу по Пушкинскому празднику поэзии мы хотим начать уже сейчас – Хондзинский

16:05, 29 января 2021, ПАИ

Работу по Пушкинскому празднику поэзии планируется начать уже сейчас. Об этом рассказал главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

Николай Хондзинский отметил, что на афише концерта «Восемь вопросов Пушкину», который состоится 6 февраля, размещён логотип «Дни пушкинской поэзии и русской культуры», что приоткрывает то, что готовится в июне.

Спикер добавил, что запланированную колоссальную работу над Пушкинским праздником начнут сейчас, поскольку это взаимосвязанные события.