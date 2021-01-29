«Синхрон» с Пушкиным – ПАИ-live с Николаем Хондзинским
Художественный руководитель, главный дирижёр Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский стал гостем ПАИ-live.
Главные темы разговора – Дни пушкинской поэзии и русской культуры и концерт «Восемь вопросов Пушкину», который состоится в Псковской областной филармонии 6 февраля.
Кто из известных солистов станет участником концерта? Можно ли прийти на концерт с детьми? Какими будут Дни пушкинской поэзии и русской культуры в 2021 году? Об этом и в целом о планах симфонического оркестра на 2021 год рассказал Николай Хондзинский ведущему и автору проекта ПАИ-live Александру Машкарину.