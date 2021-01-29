0
16:44
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
16:06
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
14:55
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
14:12
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
14:09
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
12:17
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
12:15
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Еще новости
Общество

Неконтролируемые захоронения выявили в Великолукском районе

Великолукский районный суд обязал администрации Пореченской, Лычевской и Переслегинской волостей определить границы и поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены действующие гражданские захоронения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

На территории Великолукского района расположено порядка 60 гражданских захоронений. При этом право собственности на некоторые земельные участки в установленном законом порядке не зарегистрировано. Речь идет о кладбищах в деревнях Липец, Зябкино и Веретье-1. Они не являются закрытыми, и захоронение умерших продолжается, что влечет увеличение площади земельного участка, занимаемого кладбищем. Новые захоронения производятся без предварительного изучения свойств земельных участков и без соблюдения требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Решение суда не вступило в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
29 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
29 января 2021
О налипании снега на провода предупреждают жителей Псковской области
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
29 января 2021
789 псковичей зарегистрировали квартиры в новостройках, купленные по льготной ипотеке
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
29 января 2021
Александр Котов: Псковичи получили огромные возможности с открытием детской инфекционной больницы
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
29 января 2021
Инструктор специального назначения: «Зубр» (ВИДЕО)
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
29 января 2021
Шесть реанимационных боксов будут работать в детской инфекционной больнице в Пскове
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
29 января 2021
Call-центр заработал в Псковской инфекционной больнице
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты
29 января 2021
Массовые беспорядки в условной колонии ликвидировали псковские курсанты

Идет загрузка...