Неконтролируемые захоронения выявили в Великолукском районе

15:44, 29 января 2021, ПАИ

Великолукский районный суд обязал администрации Пореченской, Лычевской и Переслегинской волостей определить границы и поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены действующие гражданские захоронения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

На территории Великолукского района расположено порядка 60 гражданских захоронений. При этом право собственности на некоторые земельные участки в установленном законом порядке не зарегистрировано. Речь идет о кладбищах в деревнях Липец, Зябкино и Веретье-1. Они не являются закрытыми, и захоронение умерших продолжается, что влечет увеличение площади земельного участка, занимаемого кладбищем. Новые захоронения производятся без предварительного изучения свойств земельных участков и без соблюдения требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

Решение суда не вступило в законную силу.