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Культура

Театр оперы и балета хотят создать в Пскове

В Пскове хотят создать театр оперы и балета. Об этом заявил главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

По словам Николая Хондзинского, если каждый год получится выпускать по одной опере, то наберётся театральный репертуар филармонии, что позволит открыть театр оперы и балета.

«Это не обсуждалось, никем не планировалось, это пришло спонтанно», – добавил спикер, отметив, что сейчас начинается постановка оперы, которая будет иметь возможность исполняться не только на открытой сцене, но и в помещении, в концертном зале.

Хондзинский добавил, что этот вопрос связан с техническими вещами, которые мешают полноценно развернуться.

«Даже с балетом есть такие нюансы, потому что здесь невозможно повесить супердекорации, например на авансцену, театральные машинерии, которые здесь не предусмотрены», – подчеркнул спикер.

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