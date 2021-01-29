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Культура

Фестиваль «Музыка на воде» несёт просветительскую функцию – Хондзинский

Фото зрителя

Фестиваль «Музыка на воде» несёт просветительскую функцию. Об этом заявил главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

По словам Хондзинского, запланировано проведение большого количества мероприятий.

«Что касается «Музыки на воде», фестиваль прошел очень здорово, и он, конечно, должен существовать, должен жить. Мне кажется, он несёт очень важную, с моей точки зрения, функцию – просветительскую», – подчеркнул спикер, добавив, что если бы не существующие ограничения из-за коронавируса, то пришло бы гораздо больше людей.

Хондзинский отметил, что есть фамилии, которые малоизвестны широкой публике.

«Люди, когда не очень знают эту музыку, побаиваются покупать билет, думают: а вдруг будет неинтересно, вдруг ещё что-то, – отметил Николай Хондзинский. – Я сознательно вставлял в концерты очень много музыки, которую никто не знает, но которая очень красивая».

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