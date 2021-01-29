0
15:32
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
14:59
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
09:01
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
20:27
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
00:29
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
23:26
В посёлке Панино горит дом
20:28
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина
Еще новости
Происшествия

Житель Бежаниц заявил об угоне, чтобы скрыть «пьяное» ДТП

Уголовное дело могут завести на жителя Бежаниц, который подозревается в заведомо ложном доносе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 28 января в полицию обратился 25-летний молодой человек с заявлением об угоне принадлежащего ему «Фольксвагена». Он сообщил, что автомобиль угнали неизвестные от его дома на улице Красавцева в Бежаницах.

В ходе проверки полицейские установили, что «потерпевший» сообщил заведомо ложные сведения. Иномарку с техническими повреждениями после ДТП нашли у дома на улице Аэродромной в поселке.

Оказалось, что «Фольксваген» никто не угонял. Молодой человек признался, что в ночь с 27 на 28 января вместе с приятелями был на застолье, после чего сел за руль, не справился с управлением и врезался в забор. После этого водитель и пассажиры оставили машину на месте происшествия и разошлись по домам.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос» УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
29 января 2021
Публикуем видео с места ДТП в Дновском районе
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
29 января 2021
Автомобиль опрокинулся в кювет в Дновском районе
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
29 января 2021
Мусорный контейнер загорелся на улице Рокоссовского в Пскове
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
28 января 2021
Автомобиль «Мазда» столкнулся с автобусом на трассе Псков – Изборск
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
28 января 2021
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
В посёлке Панино горит дом
27 января 2021
В посёлке Панино горит дом
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина
27 января 2021
Сергей Шнуров написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина
На трассе Псков – Изборск фура съехала в кювет. Водитель погиб
27 января 2021
На трассе Псков – Изборск фура съехала в кювет. Водитель погиб

Идет загрузка...