Житель Бежаниц заявил об угоне, чтобы скрыть «пьяное» ДТП

16:19, 29 января 2021, ПАИ

Уголовное дело могут завести на жителя Бежаниц, который подозревается в заведомо ложном доносе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 28 января в полицию обратился 25-летний молодой человек с заявлением об угоне принадлежащего ему «Фольксвагена». Он сообщил, что автомобиль угнали неизвестные от его дома на улице Красавцева в Бежаницах.

В ходе проверки полицейские установили, что «потерпевший» сообщил заведомо ложные сведения. Иномарку с техническими повреждениями после ДТП нашли у дома на улице Аэродромной в поселке.

Оказалось, что «Фольксваген» никто не угонял. Молодой человек признался, что в ночь с 27 на 28 января вместе с приятелями был на застолье, после чего сел за руль, не справился с управлением и врезался в забор. После этого водитель и пассажиры оставили машину на месте происшествия и разошлись по домам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос» УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.