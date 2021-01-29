У Псковского симфонического оркестра есть проект к 800-летию Александра Невского

17:45, 29 января 2021, ПАИ

У Псковского симфонического губернаторского оркестра есть проект к 800-летию Александра Невского. Об этом рассказал главный дирижёр оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

«У нас есть большой проект, но пока ждем ответа, получится нам его сделать или нет», – уточнил он.

Напомним, 2021 год отмечен празднованием 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В Псковской области в честь памятной даты запланировано проведение порядка 260 мероприятий.