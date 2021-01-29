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За угрозу убийством житель Дновского района получил условный срок

Житель Дновского района приговорен к лишению свободы условно за угрозу убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

5 июня мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время конфликта подошёл к потерпевшей и толкнул её в плечо, отчего та упала на пол. Обвиняемый сел на потерпевшую и угрожал её убить, взяв двумя руками за горло.

Суд вынес приговор в виде условного лишения свободы на срок один год с испытательным сроком шесть месяцев.

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