За угрозу убийством житель Дновского района получил условный срок

16:36, 29 января 2021, ПАИ

Житель Дновского района приговорен к лишению свободы условно за угрозу убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

5 июня мужчина, находясь в состоянии опьянения, во время конфликта подошёл к потерпевшей и толкнул её в плечо, отчего та упала на пол. Обвиняемый сел на потерпевшую и угрожал её убить, взяв двумя руками за горло.

Суд вынес приговор в виде условного лишения свободы на срок один год с испытательным сроком шесть месяцев.