Михаил Ведерников поздравил жителей двух районов с годовщиной освобождения от фашистов

16:42, 29 января 2021, ПАИ

Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, в пятницу, 29 января, прошли в Новосокольническом, Куньинском районах, а также в поселке Усвяты. Свои поздравления в адрес жителей муниципальных образований направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В поздравительном адресе жителям Новосокольнического района по случаю 77-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков глава региона подчеркнул важность партизанского движения, которое было развернуто на территории муниципалитета. «Бои за освобождение района были жестокими, победа досталась большой ценой: 11 тысяч советских воинов навсегда остались в братских могилах, отдав свои жизни за свободу родного края», — отметил Михаил Ведерников.

Обращаясь к жителям Куньинского района, которые в этот день отмечают 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, губернатор напомнил, что муниципалитет был одним из первых в современной Псковской области, кто избавился от натиска врага. «Район провел в оккупации 155 дней — это время навечно запомнилось жителям как месяцы кровавого беспредела немецких захватчиков. Сегодня мы вспоминаем мужество, непреклонность и героизм дедов и прадедов, которые сражались в рядах Красной Армии, участвовали в партизанском движении, оказывали всю возможную поддержку и помощь фронту, стиснув зубы, терпели все невзгоды и мучения», — значится в поздравительном адресе главы региона.

Во всех муниципалитетах сегодня проходят торжественные мероприятия по случаю памятной даты. Так, в Кунье в торжественной церемонии возложения цветов и памятных венков к мемориальным плитам братского захоронения приняли участие заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и руководство муниципалитета. Память павших героев участники мероприятия почтили минутой молчания.

В районном краеведческом музее была организована познавательная интерактивная программа для групп посетителей до 10 человек. Все другие мероприятия перенесены на интернет-площадки. В частности, в районном культурном центре пройдет онлайн-смотр чтецов «Честь и верность во славу Отечества». Ущицкий дом культуры подготовил патриотическую акцию «Память сердца», Жижицкий ДК — онлайн-концерт «Пусть не будет войны никогда». Презентация «Война коснулась каждого из нас» доступна в социальных сетях Назимовской модельной библиотеки.

В этот день у мемориального комплекса в Новосокольниках состоялся митинг, участники которого почтили павших героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Детский сектор районного Дома культуры организовал к памятной дате акцию «В памяти нашей». Уроки мужества для старшеклассников «Они ушли в бессмертие» прошли в районной библиотеке. Краеведческий музей и отдел по молодежной политике районного Дома культуры подготовили познавательный рассказ о том, как развивались события 77 лет назад.

В Усвятах по случаю освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков торжественный митинг прошел на Замковой горе. В памятном мероприятии принял также участие вице-губернатор Василий Осипов, который почтил память погибших бойцов, возложив цветы к мемориалу.

Два с половиной года на Новосокольнической земле хозяйничали оккупанты. Фашисты до последней возможности удерживали важный стратегический объект - железнодорожную станцию. В день освобождения города и района, 29 января 1944 года, приказом Верховного главнокомандующего восьми особо отличившимся в боях частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Новосокольнические». В Москве в этот день был устроен артиллерийский салют в честь освобождения Новосокольников.

Освобождение Куньинского района стало одним из результатов Торопецко-Холмской операции. Параллельно в ночь с 21 на 22 января 1942 года партизанские отряды заняли станцию Жижица, а рано утром 22 января 1942 года — сам поселок Кунья. 24 января 1942 года утром совместными усилиями была разгромлена местная немецкая разведка, а спустя еще две недели территория района была полностью освобождена от неприятеля.