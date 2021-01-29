Нарушения санитарно-эпидемиологических правил выявили в Лядской школе

17:47, 29 января 2021, ПАИ

В Лядской школе выявили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Плюсского района.

В общеобразовательном учреждении не были созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. Кроме того, отсутствовали локтевые санитайзеры и не проводилось регулярное обеззараживание воздуха.

Кроме того, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерных меток объема. Также не были оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха складские помещения для хранения пищевых продуктов. В холодном цехе кухни отсутствовала бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. В обеденном зале также не были установлены умывальники.

В адрес директора МБОУ «Лядская СОШ» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона.