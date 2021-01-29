Два псковских подрядчика признаны ФАС недобросовестными

18:28, 29 января 2021, ПАИ

Подрядные организации ООО «Лидерстрой» и ООО «СМУ-17» решением управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области занесены в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужило неисполнение компаниями обязательств по контрактам на ремонт улично-дорожной сети.

ООО «Лидерстрой» выступало в 2020 году подрядчиком по ремонту автомобильной дороги Рубцово – Амосово в Палкинском районе. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально срок исполнения контракта был назначен на 12 октября, а затем по соглашению сторон неоднократно переносился. Но, несмотря на это, компания выполнила свои обязательства по ремонту дороги лишь частично и так и не представила готовый объект заказчику работ в установленные сроки. В совокупности просрочка составила 70 дней. В связи с этим администрация Палкинского района приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направила в УФАС сведения о подрядчике для его включения в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, заказчик предъявил ООО «Лидерстрой» неустойку.

ООО «СМУ-17» включено в реестр недобросовестных поставщиков в связи с неисполнением контракта, заключённого с управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Договор на устройство дернового покрытия на разделительных полосах улично-дорожной сети города Пскова был подписан 27 июля 2020 года, однако подрядчик приступил к работе 19 сентября и к назначенному сроку выполнил лишь 60 % контракта.

Эта же подрядная организация ремонтировала в прошлом году улицы Школьную и Аллейную. Заказчик не принял отремонтированные объекты из-за некачественно выполненных работ. Кроме того, ООО «СМУ-17» не предоставило в установленные сроки исполнительную документацию. В связи с этим в настоящий момент идёт расторжение контрактов с этим подрядчиком.

После включения в реестр недобросовестных поставщиков подрядные организации не могут в течение двух лет принимать участие в электронных аукционах.