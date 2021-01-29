Девушка и юноша угодили под проезжающий автомобиль марки KIA
В Пскове на перекрёстке улиц Юбилейная и Коммунальная два человека угодили под автомобиль.
Водитель автомобиля KIA проезжал на разрешающий сигнал светофора. По словам очевидцев, юноша 1998 года рождения и девушка 2002 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии пытались перебежать дорогу на красный свет. Скорая помощь госпитализировала пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и пожарной охраны, выясняя подробности.