Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице
Сотрудники полиции Печорского района предупреждают водителей: на федеральной трассе через несколько часов после работы спецтехники и посыпания песком проезжей части в результате мокрого снега и колебания температуры возникает ледяная корка. Вся дорога превращается в каток, несмотря на работу спецтехники. Возможны ДТП. Все, кто продолжает движение из Пскова в сторону Печор, будьте предельно внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.