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Общество

Полиция Печорского района предупреждает водителей о гололедице

Внимание: гололедица! Фото mchs.gov.ru

 

Сотрудники полиции Печорского района предупреждают водителей: на федеральной трассе через несколько часов после работы спецтехники и посыпания песком проезжей части в результате мокрого снега и колебания температуры возникает ледяная корка. Вся дорога превращается в каток, несмотря на работу спецтехники. Возможны ДТП. Все, кто продолжает движение из Пскова в сторону Печор, будьте предельно внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. 

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