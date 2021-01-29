29 января 1944 года Новосокольнический район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков

19:45, 29 января 2021, ПАИ

Суровой зимой 1944 года Новосокольнический район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Эту дату вспоминают журналисты газеты «Новосокольнический край».

День 29 января вместе с горечью утрат и скорбью по павшим воинам навсегда внесён в летопись Великой Отечественной войны как символ великой силы наших соотечественников и безграничной воли к победе.

Эта дата остаётся одним из важнейших дней в истории района. С годами не меркнет величие подвига солдат-освободителей. Напротив, чем больше времени отделяет нас от этого события, тем яснее осознаётся значение его в истории родного края. Каждый год благодарные потомки собираются на торжественный митинг у мемориала погибшим землякам.

В этом году такой возможности нет в связи с ограничениями. В торжественном возложении венков и цветов приняли участие руководители района, депутаты, представители трудовых коллективов.

Глава района Виталий Соловьев в приветственном слове подчеркнул:

– Прошло 77 лет, заросли траншеи от бомб и снарядов, однако не зарастают и долго ещё будут болеть людские душевные раны, нанесённые войной... Мы низко кланяемся ветеранам, кто ныне живёт с нами, и с благодарностью вспоминаем всех погибших в боях и умерших в послевоенные годы. Да и как не воздать почести тем, кто прогнал врага с родной земли и преодолел послевоенную разруху!

Гость из Пскова – заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Владислав Бернацкий – зачитал приветственный адрес губернатора Псковской области и поздравил новосокольничан с днём освобождения.

К участникам торжества обратилась почётный гражданин г. Новосокольники, ветеран педагогического труда, председатель районного Совета ветеранов Галина Александровна Базлова.

«Ветераны Великой Отечественной войны передали нам воспоминания о событиях военного лихолетья, связанных с оккупацией города, о героизме его защитников, о надежде и радости, которые окрылили сердца людей освобождённого города. Самое главное – мир на планете, а самое страшное – война», – такое смысловое значение имело выступление учащихся средней школы г. Новосокольники Ульяны Ивановой и Дарьи Шляпниковой.

Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания, возложили цветы и венки к Вечному огню и братскому захоронению.