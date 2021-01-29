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Общество

В Самарской области автобус столкнулся с грузовиком. Погибли шесть человек

Столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Фото © Владимир Гердо/ТАСС, архив Фото

 

В Самарской области столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате ДТП шесть человек погибли, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительным данным, на 873-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о шести погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы», – сказал собеседник.

В свою очередь в региональном ГУ МЧС сообщили ТАСС, что в аварии погибли пятеро человек, ещё 11 получили травмы. «В результате ДТП погибли пять человек, пострадали 11 человек. Их личные данные устанавливаются», – сказали в главке. Также устанавливается, сколько всего людей было в автобусе. Проводятся работы по деблокировке пассажиров.

По данным МЧС, авария произошла в 19:20 в районе населённого пункта Заборовка: столкнулись грузовик DAF, легковой Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. В районе ДТП введено реверсивное движение. 

В областном Минздраве сообщили, что на месте работает бригада скорой помощи, пострадавшим оказывают помощь. В управлении СК РФ по региону сообщили, что на место ДТП выехали следователи, начата доследственная проверка. 

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