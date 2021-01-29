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Общество

Маленькие локнянцы смогли наконец-то увидеть новогодний спектакль

Сказка очень понравилась малышам детского сада «Колосок». Фото Локнянского культурно-досугового центра

Наконец-то юные зрители Локнянского КДЦ смогли увидеть новогоднюю сказку «Сокровища главного Волшебника», которую ранее представить не было возможности из-за коронавирусных ограничений.

Спектакль представили артисты народного театра по пьесе Д. Голубецкого. Первыми спектакль увидели дети из подготовительных групп детского сада «Колосок», получив массу положительных эмоций. На следующей неделе спектакль будет показан всем учащимся младших классов, сообщает Локнянский культурно-досуговый центр.

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