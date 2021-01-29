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Общество

Псковского учителя наградили за прорыв в области дистанционного образования

29 января в Пскове состоялся совет молодых педагогов, организованный Псковской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки России. Совет прошёл в очно-заочной форме с использованием режима видеоконференции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

С приветственным словом на совете выступили председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Наталья Горбачёва.

В ходе совета учителя обществоведческих дисциплин лицея № 4 «Многопрофильный» Пскова Илью Казанцева наградили почётной грамотой исполнительного комитета профсоюза за педагогический прорыв в области дистанционного образования обучающихся и активное участие в деятельности организаций профсоюза.

Илья Казанцев является призёром всероссийского конкурса «Учитель года – 2018», он также создал уникальный исторический проект «Агон» на платформе YouTube.

В ходе совета участники прошли знакомство-тренинг, спланировали работу совета на 2021 год, заслушали информацию о II Всероссийском конкурсе социальных проектов региональных советов молодых педагогов. Вводный курс по социальному проектированию для участников представила специалист Псковского облсовпрофа Элина Калинина.

Молодые педагоги также узнали об организации обучения по программе повышения квалификации «Искусство жить без стресса» и о других проектах общероссийского профсоюза образования.

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