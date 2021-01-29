Себежские пожарные пожаловались губернатору на маленькие зарплаты

20:49, 29 января 2021, ПАИ

Себежские пожарные пожаловались губернатору на зарплаты в размере 14-16 тысяч рублей. Обращение по этому поводу разместил на сайте губернатора 27 января председатель первичной профсоюзной организации 29-й пожарной части (г. Себеж) Олег Смирнов. Об этом пишет паблик «Пульт чрезвычайных ситуаций» в соцсети «ВКонтакте».

Главу региона просят увеличить финансирование пожарных частей региона и заработную плату работников, вернуть пенсионные льготы, а также уравнять федеральных и региональных пожарных в правах.

«Летом 2019 года по итогам прямой линии Владимир Путин поручил правительству увеличить уровень заработной платы пожарных до 32 тысяч рублей, что и было сделано. Однако распоряжение президента затронуло только пожарных МЧС, а областных пожарных – нет. Мы считаем, что несправедливо за одну и ту же работу получать разные зарплаты. Заработная плата пожарного на руки (в зависимости от класса и выслуги лет) в нашей области от 14 000 до 16 500, а пожарный МЧС РФ на данный момент получает 32 000 рублей, – говорится в сообщении. – На такие деньги работникам пожарной охраны, которая, в отличие от МЧС, содержится не за счёт федерального, а за счёт регионального бюджета, прожить тяжело, поэтому нам приходится подрабатывать между сменами, но не всегда можно найти дополнительную работу. В настоящее время многие работники по этой причине увольняются».

«Кроме этого, мы не сможем уйти на пенсию в 50 лет, как работники пожарных частей МЧС. Нам придётся работать до 65 лет. Эта проблема характерна не только для Псковской области, а для всей страны. Считаем, что необходимо ходатайствовать о внесении изменения в федеральное законодательство», – заключил Олег Смирнов.