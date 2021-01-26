Спортивных журналистов наградили в Псковской области

20:58, 29 января 2021, ПАИ

Спортивных журналистов наградили в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

За активную работу в сфере спортивной журналистики благодарностью Псковского облсовпрофа наградили корреспондента ГТРК «Псков» Арсения Иванова, экс-корреспондента газеты «Гдовская заря» Игоря Сычева, корреспондента информационно-делового портала iluki.ru Дмитрия Иванова.

«Спорт является важной частью нашей жизни и нашего профсоюзного движения. В этом году введена новая номинация «Спортивная журналистика», и это правильное решение. Ведь именно от того, насколько информация поступает быстро и достоверно, зависит развитие спорта», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В канун нового, 2021 года состоялся 10-й традиционный бал чемпионов – праздник чествования лучших спортсменов Псковской области за отчётный период. В этот раз бал в связи с ограничительными мерами прошёл сразу за два года – 2019-й и 2020-й – в формате видеоконференции. Из-за ограничительных мер награждение прошло в январе 2021 года.