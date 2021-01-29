О современных вопросах к Пушкину, псковском театре оперы и балета и насыщенных планах на 2021 год – в интервью с Николаем Хондзинским

21:21, 29 января 2021, ПАИ

В эфире очередного выпуска ПАИ-live ведущий и автор проекта Александр Машкарин поговорил с художественным руководителем, главным дирижером Псковского симфонического губернаторского оркестра Николаем Хондзинским о приближающемся концерте «Восемь вопросов Пушкину», о планах на Дни пушкинской поэзии и русской культуры и в целом на 2021 год.

Интригующие вопросы

– Мы только что были на репетиции оркестра. Это репетиция, которая приурочена к концерту 6 февраля?

– Да, совершенно верно. Готовимся.

– Как мы выяснили с Елизаветой Барышниковой, это второе открытие сезона.

– Да, дай бог, чтоб последнее в этом сезоне открытие. Но да, все верно.

– Что будет входить в программу 6 февраля?

– Очень интересный проект, который мы делаем вместе с петербуржским режиссером Виктором Высоцким. «Восемь вопросов Пушкину» – соединение слова Пушкина и музыки, связанной с ним. Обычно пушкинский гала-концерт – это сборник арий, сочинений на пушкинские тексты. У нас чуть другой формат, действительно интересный: будет звучать музыка, связанная с Пушкиным, или музыка, которую он упоминал в своих стихотворениях. Например, будет звучать музыка Россини, о которой писал Пушкин. Мы делаем попытку обозначить круг той музыки, которую Пушкин слышал, которая звучала вокруг него.

– Это будет хит-парад Пушкина?

– Ну почему хит-парад? Это, скорее, синхрон с Пушкиным – именно в телевизионном понимании. Сценарий составлен таким образом, что современный человек общается с Пушкиным, задает ему вопросы.

– То есть «Восемь вопросов» – это реальные вопросы, которые будут звучать?

– Реальные вопросы, адресованные Пушкину. Поэтому я и говорю, это похоже на синхроны в телевизионном понимании.

– Николай, хотя бы один вопрос озвучьте.

– Зачем? Это вопросы о том, где ему нравилось находиться и так ли уж он любил то-то и то-то, о его присутствии в каких-то местах, его отношении к музыке. Интрига остается. Чтобы это узнать, надо прийти и послушать Александра Сергеевича, как он нам ответит. А ему есть что сказать.

– Аудитория этого концерта привычная, обычная? Или можно прийти с детьми, которые не слушали классическую музыку, но знают сказки Пушкина, и сказать: «Вот смотри, это тоже Пушкин».

– Для большей части наших концертов возрастной ценз 6+, и мне кажется, тут нет никаких недомолвок, нет ничего вульгарного, чтобы писать 18+.

– У Александра Сергеевича всякие вещи были.

– Мы таких вопросов пока избегаем. Может быть, если формат пойдет, мы сделаем продолжение. Вопросов к нему много у всех. Но мне кажется, что это интересное событие и для детей. Конечно, определенный культурный уровень у ребенка в отношении русской литературы, поэзии, конечно, должен быть. Совсем малышам, наверно, это будет не совсем понятно: все-таки это чуть другой формат, он больше ориентирован на молодое поколение, на взрослых, которым будет интересно услышать, увидеть эту концепцию. На афише концерта 6 февраля (все-таки это больше концерт, чем постановка), может быть, вы заметили логотип «Дни пушкинской поэзии и русской культуры». Это событие, получается, приоткрывает то, что мы готовим в июне, во-первых. Во-вторых – в некотором смысле анонсирует, да? Вы, наверно, поправите меня, если я ошибусь, но в последние десять лет то, что происходит на Пушкинском празднике поэзии, не анонсируется в январе.

– Как правило, это происходит в мае.

– Запланированную колоссальную работу над Пушкинским праздником мы хотим начать уже сейчас, потому что это взаимосвязанные события.

Июнь начнется в феврале

– Вы упомянули, что концерт «Восемь вопросов Пушкину» – это общая работа с петербуржским режиссером. Как родилась концепция этого концерта?

– Я помню, что мы еще осенью обсуждали с ним этот проект. В общем, этот проект не прямо сейчас был придуман, уже были идеи сотрудничества с Виктором Высоцким именно в таком ключе. Правда, мы хотели сделать его шире в театральном смысле, добавить туда актеров миманса или театр теней – вот что-то в этом роде. Но сейчас условия таковы, что мы можем сделать только такой формат.

Ну а в целом фамилия Пушкина связана с театром, и хотелось сделать что-то необычное нашими музыкальными филармоническими средствами. И мне кажется, как раз такой формат очень интересен: необычный гала-концерт, на котором звучит замечательная музыка, связанная с пушкинскими текстами.

– Помимо симфонического оркестра, вас как дирижера, Пушкина, какие еще будут действующие лица на сцене 6 февраля?

– Солистка Мариинского театра Гелена Гаскарова, которую здесь уже хорошо знают и любят не только за ее внешность, но и за прекрасный голос. Солист Приморской сцены Мариинского театра Александр Гонца, баритон, который к нам еще не приезжал, это будет наша с ним встреча. Александр Осинин, артист петербуржских театров, в функции которых входит как раз поддержание диалога с Александром Сергеевичем. Ну и Виктор Высоцкий, режиссер, тоже приедет, он будет разводить мизансцены с ребятами и участвовать, полностью погружаться, так сказать, в концерт.

– Про июнь, который мы уже упомянули и сегодня, и в разговоре с Елизаветой Барышниковой в прошлой нашей беседе. Вы на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым презентовали новую концепцию Пушкинских дней поэзии, или Дней пушкинской поэзии и русской культуры, в начале июня. Чем эта концепция будет отличаться от предыдущих празднеств?

– Действительно, мы презентовали проект этого праздника, Михаил Юрьевич его одобрил. Что я могу сказать о событиях, которые мы планируем? Михаил Юрьевич уже озвучивал центральное событие, которое должно произойти: это полноценная театральная постановка оперы Чайковского «Евгений Онегин». Когда Михаил Юрьевич анонсирует, уже, в принципе, пути назад нет, так что центральное событие состоится – это уже ясно, и это очень здорово. Это первая оперная постановка в регионе.

– Кстати, где она планируется? Потому что привычное место для оперных постановок – это Псковский кремль.

– Традиция проведения этого мероприятия на поляне в Михайловском незыблема, там будет установлена большая сцена, на которой будет происходить постановка. Подчеркиваю, это полноценная постановка с декорациями, с костюмами, это будет очень ярко и красиво. Более того, мы таким образом планируем техническую часть постановки, чтобы можно было перенести ее в дальнейшем на сцену большого концертного зала. Со временем, если каждый год нам удастся выпускать по одной опере, у нас наберется театральный репертуар филармонии, может быть, тогда можно будет уже закладывать камень в постройку театра оперы и балета на Псковской земле.

– Это мечта, спонтанно родившееся сейчас предложение или это реально вынашиваемый план?

– Что отличает любые мечты от реальности? Они тоже рано или поздно становятся реальностью. Нет, это не обсуждалось, никем не планировалось, это пришло спонтанно. Но согласитесь, к нам регулярно приезжает балет. Мы сейчас начинаем постановку оперы, которая будет иметь возможность исполнятся не только на открытой сцене, но и в рамках помещения, в концертном зале. Если каждый год мы будем выпускать по одной опере, то за несколько лет наберется репертуар. Ну и так далее. Почему нет?

– Неожиданно.

– Это же здорово, если бы здесь был свой небольшой театр оперы и балета. Просто в большом концертном зале есть нюансы, каждый раз нужно раскручивать эти уже уставшие от жизни партерные ряды, для того чтоб туда сел оркестр.

– Это техническая история по большому счету.

– Да, здесь много технических вещей, которые мешают полноценно развернуться. Даже с балетом есть такие нюансы, потому что здесь невозможно повесить супердекорации, например, на авансцену, театральные машинерии, которые здесь не предусмотрены. В итоге проигрывают постановки, проигрывает визуальный ряд. Продуманный театр, созданный специально для этого в смысле акустики, оркестра в яме и так далее, – конечно, это здорово.

– Если вдруг в Пскове появится театр оперы и балета, мы обязательно вспомним этот разговор и вспомним, кто был автором идеи.

Вернуть былую славу

– О концепции Пушкинского праздника. Действительно, в последние годы Дни пушкинской поэзии и русской культуры стали проходить в формате народных гуляний.

– Очень точное определение: народные гулянья.

– Кто-то говорит, что это балаган, но балаган, в принципе…

– Большая ярмарка, народная в хорошем смысле этого слова.

– Да, без всякого негатива. Но это именно так и происходило. Но в целом и у учредителей, и на уровне Министерства культуры есть желание вернуть этому празднику былую славу события интеллектуального федерального масштаба, события, действительно связанного с русской культурой. Народное гулянье – безусловно, это часть русской культуры, но все-таки здесь речь немножко о другом пласте русской культуры.

Наша концепция заключается в том, чтобы, во-первых, избежать этого народного гулянья, во-вторых, максимально основываться на истоках этого праздника, на том, каким он был 50 лет назад. Это колоссальный срок, и у этого праздника было очень много традиций. Это не просто праздник, это фестиваль, на котором много разных событий. Мы предложили сократить количество площадок на поляне, потому что, насколько я помню, когда мы принимали участие, там просто непонятно, где что происходит, одновременно со всех сторон что-то звучит, как в час пик в метро, да? И это, мне кажется, праздник портит – народные гулянья, которые превращаются в итоге в бардак, потому что везде что-то происходит и люди ходят ничего не понимая.

Должна быть понятная навигация, единый стиль всего мероприятия, уменьшение количества площадок за счет того, что на каждой из них более важные и интересные события. Плюс мы даже продумали так, что будет две сцены: историческая, которая там находится, и оперная, на которой будет постановка. Не будет ничего одновременно происходить в разных местах, надо, чтобы всем было понятно, что где когда происходит, в какой момент куда пойти.

Естественно, отдельная программа для детей. Мы позиционируем этот день как, возможно, день для семейного отдыха.

– Я вас слушаю, и возникает вопрос: нет опасений, что вы оттолкнете часть аудитории, которые приезжали туда, в общем-то, именно для того, чтобы отдохнуть всей семьей, погулять? Все это так или иначе будет присутствовать?

– Безусловно, конечно! Будет акцент на таких мероприятиях, планируются отдельные зоны для совсем малышей, для детей постарше. Это очень важно. Наполнение праздника с точки зрения семейного времяпрепровождения, конечно, останется. Тот опыт, который мы получили, проведя фестиваль «Музыка на воде», все-таки очень позитивный в смысле реакции аудитории на организацию: эти зоны с пуфами и чувство свободы, отдыха, но при этом под звучание замечательной музыки. Весь опыт, который у нас на сегодняшний день есть в организации мероприятия, мы обязательно применим на Пушкинском празднике, потому что это действительно великий фестиваль. И конечно же, его нужно вернуть. Он должен вернуться, став точкой притяжения туристов. Может быть, к лету у нас уже границы откроют, да?

– Очень хотелось бы.

– Да. И это будет точкой привлечения людей.

– Планы грандиозные.

– Как вы заметили, все наши грандиозные планы…

– Сбываются.

– Да.

«Светоаплодисменты»

– О «Музыке на воде». Много говорилось про фестиваль в прошлом году, он действительно удался и, бесспорно, стал любимым культурным мероприятием и псковичей, и тех, кто в эти дни был в городе Пскове. Будет ли формат «Музыки на воде» расширяться, будет ли он каким-то образом интегрироваться в те же Дни пушкинской поэзии?

– Нет, конечно, это отдельное событие, которое, мне кажется, должно остаться именно таким, каким оно было.

– В календаре оно остается?

– Все эти события (Пушкинский праздник – тоже) – это достаточно затратные мероприятия. Ведь мы провели фестиваль при беспрецедентной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

– Подозреваю, что Министерство культуры, как обычно любят экономные чиновники, говорит: «Ребята, либо вот это, либо вот это».

– Действительно, запланировано достаточно большое количество событий, но пока мы не можем точно сказать. Почему не анонсируются все события? Потому что на данный момент ясно, что центральное событие состоится, а что мы еще сможем включить – зависит уже от того бюджета, который будет в наших руках. Что касается «Музыки на воде», здесь отчасти аналогичная ситуация, потому что фестиваль прошел очень здорово и он, конечно, должен существовать, должен жить. Мне кажется, он несет очень важную, с моей точки зрения, функцию – просветительскую.

– Прямо скажем, вряд ли несколько тысяч псковичей когда-то до этого фестиваля слышали музыку барокко.

– Барокко мы раньше здесь не играли в таком количестве, конечно. Но еще представляете, если бы не было ограничений летом? Мы были вынуждены сделать пригласительные и ограничить количество людей. А если бы мы его не ограничивали? Было несколько тысяч зрителей и так, но я думаю, что было бы гораздо больше людей, которые бы послушали музыку.

Я знаю действительно много музыки, но есть фамилии-штампы, а есть фамилии, малоизвестные широкой публике. Люди, когда не очень знают эту музыку, побаиваются покупать билет, думают: а вдруг будет неинтересно, вдруг еще что-то? Я сознательно вставлял в концерты очень много музыки, которую никто не знает, но которая очень красивая. Боязнь увидеть неизвестные фамилии не должна сдерживать человека, потому что действительно очень много потрясающей, красивой музыки, которая трогает и впечатляет.

Я очень не люблю слово «пропаганда», но мне кажется здесь, скорее, вопрос распространения музыки, того позитива, который она несет, света и энергии, которой люди заряжаются от музыки.

Кстати, на этом фестивале было много трогательных моментов. Например, в конце первого концерта барочной музыки (помните, там сцена стояла неровно, чуть повернутая) я случайно краем глаза заметил, что люди в конце концерта, когда уже было темно, фонариками на телефонах машут, подсвечивают, потому что аплодисменты практически не слышно на улице. То есть люди нашли возможность «поаплодировать» таким образом, чтоб мы их заметили, потому что аплодисменты не слышно. В общем, это действительно очень теплое событие, от него остались очень приятные впечатления. Мне кажется, что фестиваль в том или ином масштабе все-таки состоится этим летом. Если у нас будет больше финансовых возможностей – мы можем уделить ему несколько дней, можем расширять площадки, еще что-то. Будет меньше – значит, будет два дня только в одном месте.

Есть что показать

– Поставим, например, за скобки финансы, коронавирус тоже вынесем за скобки. Какие еще есть планы, помимо «Музыки на воде», традиционных летних концертов на улице около «Покровского», Пушкинских дней?

– Еще 800-летие со дня рождения Александра Невского. У нас есть большой проект, но пока ждем ответа, получится нам его сделать или нет.

– Тут на днях федеральный оргкомитет заседал по этому поводу.

– Да. Я думаю, что наше событие тоже там есть. В общем, пока мы ждем.

– То есть планы все-таки есть.

– Скучно здесь не будет. А еще Зеленый театр, который тоже принят, да?

– Как вам, кстати, театр? Многие спорят, что это так себе площадка для концертов. Ваше мнение?

– Ну почему? Что касается звука, это настолько же не приспособлено, как и сцена для «Музыки на воде» или сцена на поляне в Михайловском, то есть все это требует профессионального участия звукорежиссера, большого количества микрофонов. В принципе, почему нет? Как и «Музыку на воде», мы так же можем концерты проводить и в Зеленом театре. Его же так и не открыли после ремонта?

– Просто пока не было возможности.

– Да, его собирались летом открывать и так и не открыли. Я мимо него проходил, но внутрь не попал и не понял, насколько там удобные скамеечки для публики. Но все-таки зал сделан амфитеатром, значит, со всех сторон в любом месте будет хорошо видно сцену. Если еще задействуют экран, мне кажется, там вполне можно проводить очень интересные события. Сцена там огромная, она рассчитана не только на оркестровый коллектив, но еще и на большой хор.

Опять-таки еще есть День города в июле, который тоже пройдет не без нашего участия. Вы так спрашиваете, как будто мало: Пушкинский праздник, «Музыка на воде», концерты в «Покровском»…

– Мне не мало, просто в начале разговора начали с театра оперы и балета.

– Да.

– Я чувствую, что между этой планкой и тем, что сейчас происходит, наверняка действительно много планов, поэтому и спросил, что еще.

– Думаю, даже того, что есть, достаточно. Что касается open air в «Покровском», у нас два постоянных концерта, но никто не мешает расширять количество идей и программ в том месте. В общем, главное, чтоб не было новых остановок в жизни.