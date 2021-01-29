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Общество

На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове перестал работать светофор

До утра светофор обещали починить. Фото Вконтакте

 

В Пскове на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной не работает светофор из-за поломки контроллера, сообщает фициальный телеграм-канал Псковской области. Сейчас его починили, настраивается оборудование, над устранением неполадки работают специалисты УГХ, ГИБДД и обслуживающей организации. Планируется восстановить работу светофора до утра. 

Просим водителей быть внимательными и осуществлять проезд перекрёстка согласно предписаниям дорожных знаков.

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