На перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове перестал работать светофор
В Пскове на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Юбилейной не работает светофор из-за поломки контроллера, сообщает фициальный телеграм-канал Псковской области. Сейчас его починили, настраивается оборудование, над устранением неполадки работают специалисты УГХ, ГИБДД и обслуживающей организации. Планируется восстановить работу светофора до утра.
Просим водителей быть внимательными и осуществлять проезд перекрёстка согласно предписаниям дорожных знаков.