Жириновский: Москва – город одиноких молодых людей

23:52, 29 января 2021, ПАИ



Лидер ЛДПР Владимир Жириновский снова пожаловался на отсутствие в Москве танцевальных площадок, на которых одинокие молодые люди могли бы знакомиться, пишет РИА Новости.

Ранее Жириновский неоднократно высказывался о недостатке мест для молодёжи, где они могли бы встречаться и проводить досуг. Он также предлагал предоставлять молодым людям залы, в том числе студенческие аудитории, для обсуждения общественно-политических вопросов.

«Где они [молодые люди. – Ред.] будут знакомиться? В ресторане? Невозможно. Мы сами сужаем возможности молодёжи создать семью... Москва – город одиноких молодых людей, до 25 лет они в основном одиноки... Надо помочь им встретиться... Сегодня пятница. Я попрошу вас, отведите меня на танцы в Москве, покажите, где сегодня в Москве танцы... Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать», – сказал Жириновский.

