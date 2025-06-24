Битва городов Винорибо и Винобаджо стала новой концепцией ярмарки «Виноград» в Пскове

09:52, 24 июня 2025, ПАИ

Битву городов Винорибо и Винобаджо сделали организаторы новой концепцией ярмарки «Виноград» в Пскове.

«Представьте себе два изумительных города, окутанных пленительными ароматами благородных вин, гастрономических шедевров и чарующими мелодиями живой музыки. Оба города прекрасны, но решать, какой круче, будете вы. Ждём всех с 27 июня по 6 июля в Финском парке и парке Строителей», - пригласили псковичей и туристов организаторы «Винограда».

Добавим, что подготовка ярмарочного пространства началась на прошлой неделе. С полной программой «Винограда» можно ознакомиться здесь. Ярмарка пройдёт в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» в Пскове стала одним из ключевых летних событийных мероприятий в регионе, которое привлекает десятки тысяч псковичей и гостей Псковской области. В 2024 году ярмарка была посвящена ​технологиям и науке, её посетило более 100 тысяч человек.

Со всеми новостями о мероприятии можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.