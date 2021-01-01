В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом
150 новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области отметил в Instagram губернатор Михаил Ведерников. «Показатель держится на достаточно низком уровне, и выздоровевших снова больше. Вместе с тем добавилось ещё две смерти», – написал глава региона.
Кстати, в пятницу выздоровело 190 человек, а с начала эпидемии – 17 387 человек.
Среди районов по количеству выявленных больных лидирует Островский район – 21 человек за последние сутки.