В Псковской области выявили 150 новых случаев заболевания коронавирусом

00:27, 30 января 2021, ПАИ

150 новых случаев заражения коронавирусом в Псковской области отметил в Instagram губернатор Михаил Ведерников. «Показатель держится на достаточно низком уровне, и выздоровевших снова больше. Вместе с тем добавилось ещё две смерти», – написал глава региона.

Кстати, в пятницу выздоровело 190 человек, а с начала эпидемии – 17 387 человек.

Среди районов по количеству выявленных больных лидирует Островский район – 21 человек за последние сутки.