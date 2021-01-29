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Общество

Прокуратура проверила столовую Лядской средней школы и обнаружила нарушения

Прокуратура Плюсского района выявила нарушения в школьной столовой. Фото ИА UssurMedia

 

Прокуратура Плюсского района проведела проверку соблюдения требований законодательства к обеспечению питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях и к противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБОУ «Лядская средняя общеобразовательная школа». Об этом сообщили в районном ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в общеобразовательном учреждении условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в школу и при входе в помещение для приёма пищи не созданы, локтевые санитайзеры отсутствуют, регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования не проводится ввиду его отсутствия.

Кроме того, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерных меток объёма, складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в холодном цехе кухни отсутствует, в обеденном зале умывальники не установлены.

В этой связи прокурором Плюсского района в адрес директора МБОУ «Лядская СОШ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

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